Eggolsheim 15.10.2019

Kindermusical

Willi kommt am Sonntag

Im Rahmen des Kulturprogramms des Marktes Eggolsheim findet das Kindermusical: "Im Zirkus" aus der Serie "Willi, die Wühlmaus" am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim st...