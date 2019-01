Willi Kolb: "Gemeinde hat einmalige Chance verstreichen lassen"

Im Nachgang zur jüngsten Gemeinderatssitzung, in der Bürgermeister Stephan Heckel-Michel noch einmal detailliert die Ereignisse und Entscheidungen rund um das Ködnitzer Hupfer-Areal aufgelistet hatte, hat sich der SPD-Gemeinderat Willi Kolb zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme betont er, dass der Gemeinderat Ködnitz eine einmalige Chance vertan habe.

Es sei "unverständlich, dass sich Bürgermeister Stephan Heckel-Michel immer auf den Gemeinderatsbeschluss bezieht, der besagt, das Grundstück erst dann kaufen zu können, wenn die Fördermittel vom Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg da sind", so Kolb. Wie aber solle ein Zuschuss fließen, wenn die Gemeinde nach eineinhalb Jahren noch keinerlei rechtsgültige Pläne eingereicht hat?

"Wusste nur der Bürgermeister"

Der Bürgermeister hätte den Kauf des Hupfer-Areals trotzdem veranlassen können, denn bereits im Jahr 2017 sei der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt worden, schreibt der SPD-Gemeinderat Und weiter: "Davon wusste nur der Bürgermeister, nicht aber alle im Gemeinderat. Da die Eigentümerin das Grundstück nach einem Jahr im Internet zum Verkauf angeboten und vorher den Bürgermeister von ihrem Vorhaben informiert hatte, ist es nicht nachvollziehbar, dass die Gemeinde das Grundstück nicht spätestens dann erworben hat."

Das Hupfer-Areal hätte sich nicht nur als Veranstaltungsort geeignet, eine Teilfläche wollte man auch als Wendeplatz für die Busse nutzen, so Kolb. "Jetzt müssen unsere Kinder weiterhin an der Straße aussteigen. Es bleibt also alles wie gehabt, obwohl wir alle Möglichkeiten in der Hand hatten, uns in Eigenregie einen neu gestalteten, sinnvoll genutzten Platz mit angrenzendem, wieder renoviertem Saal am Ortsein- beziehungsweise -ausgang von Ködnitz entstehen zu lassen." Für die Umgestaltung des Areals hätten die Gemeinde einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro erhalten.

Willi Kolb abschließend: "Es wäre für die Gemeinde kein Risiko gewesen, denn nach zehn Jahren wäre grundsätzlich auch ein Verkauf von Teilen des Areals in Form von Baugrundstücken denkbar und möglich gewesen. Leider haben wir als Gemeinderat und Bürgermeister diese einmalige Chance verstreichen lassen und der nächsten Generation einen Bärendienst erwiesen." red