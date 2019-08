Will die Bürokratie der Politik den Rang abjagen?

Im FT vom 12.10.2019 wurde unter der Überschrift "Wie viele Plakate verträgt die Stadt Kronach?" statuiert: "Der Kronacher Bauausschuss will ein Übermaß an großflächigen Plakat-Werbetafeln verhindern." Und: "Es gebe genügend negative Beispiele, wo durch überdimensionierte Plakatwerbung die Ortsansichten verschandelt würden." So wurde dem Antrag auf Errichtung einer 2,80 mal 3,80 Meter großen Plakatwand in Neuglosberg mit 8:1 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen verweigert.

Das Ende vom Lied? Das Landratsamt überstimmt den städtischen Bauausschuss, und nun steht diese Verschandelung im wahrsten Sinn des Wortes in Neuglosberg.

Für mich stellt diese Werbetafel eine grobe Beleidigung jedes ästhetisch normal entwickelten Menschen dar. Am schlimmsten aber ist, dass im Landratsamt staatlich bezahlte Menschen sitzen, denen weder ein Minimum an ästhetischem Empfinden noch Rücksicht auf eventuelle Interessen von Anwohnern zu eigen ist.

Bislang war ich ja der Meinung, dass der erste Platz in praktizierter Unfähigkeit ausschließlich der Politik zusteht. Neu ist mir jetzt, dass die Bürokratie mit allen Kräften daran arbeitet, der Politik diesen Rang abzujagen. Das wird ein spannendes Rennen.

Clemens Spindler

Kronach