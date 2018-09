Wilke mit grandioser Leistung für die Victoria

Die Kegler des SKC Victoria Bamberg haben sich in ihrem ersten Heimspiel der Bundesligasaison 2018/19 gegen den Aufsteiger ASV Neumarkt deutlich mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) und 3729:3530 Kegeln durchgesetzt. Sie hatten am Samstag auf den FCE-Bahnen an der Armeestraße mit den Oberpfälzern mehr Mühe als erwartet. Eine grandiose Partie lieferte Christian Wilke mit 694 Holz ab. Im Spiel über sechs Bahnen vertrauten die Bamberger Trainer dem Team vom gewonnenen Derby in Breitengüßbach, lediglich die Positionen wurden anders vergeben.

Christopher Wittke lieferte erneut eine gute Partie ab, musste aber zu Beginn einem Rückstand (167:156) hinterherlaufen. Doch die folgenden Sätze gingen alle an den Bamberger, der über 152, 159 und 152 auf insgesamt 619 kam und damit Weinmann (604) mit 3:1 Satzpunkten (SP) besiegte. Nicolae Lupu zeigte sich ebenfalls verbessert, lief aber auch einem Rückstand hinterher, da Satz 1 mit 159:158 an Beier ging. Die nächsten beiden Sätze sicherte sich der Bamberger Routinier mit 143:138 und 164:137, so dass er mit einer Führung nach Kegeln und 2:1 SP auf die letzte Bahn ging. Beier gelang zwar mit 166:159 noch der Ausgleich, der MP aber ging bei 2:2 SP und 624:600 Holz an Lupu.

Ganz anders verlief das Duell von Sebastian Rüger, der mit 153:136 und 1:0 SP in Führung ging, danach aber komplett den Faden verlor. Im weiteren Spielverlauf musste er alle Sätze an Drexler abgeben. So konnte Neumarkt auf 1:2 MP verkürzen und der Vorsprung nach dem Starttrio betrug magere sechs Kegel.

Florian Fritzmann kam im Schlusstrio mit 168:146 gut ins Spiel, musste aber postwendend mit 177:161 den Ausgleich hinnehmen. Im dritten Satz bot er dem Neumarkter Neuner den SP schon auf dem Silbertablett an, dieser aber nutzte die Schwächephase nicht, so ging Fritzmann mit einem 139:135 mit 2:1 in Führung. Danach steigerte er sich nochmals auf gute 166:139 und sicherte sich den MP mit 3:1 SP und 634:597. Cosmin Craciun startete mit einem 142:162 gegen Lauckner. Er steigerte sich über 157, 163 und 158 Holz un holte den MP mit 3:1 SP und 620:581 Kegeln. Mit 188 und 186 bot Christian Wilke Weltklasse-Kegelsport und hatte nach 60 Kugeln nicht nur eine 2:0-Führung erspielt, sondern bereits 374 Kegel auf dem Totalisator. Doch im dritten Satz verflachte das Spiel etwas und so leuchteten "nur" 144 an der Anzeige auf. Für die 700 mussten nun 182 Kegel her. Nach 105 in die Vollen war alles noch möglich, doch es reichte mit 176 (71 geräumt) nicht ganz. Mit 3:1 SP und 694 Kegel ging auch dieser MP an die Bamberger. maha SKC Victoria Bamberg - ASV Neumarkt 7:1

(15:9 Satzpunkte, 3729:3530 Holz) Wittke - Weinmann 3:1 (619:604) Lupu - Beier 2:2 (624:600) Rüger - Drexler 1:3 (538:571) Fritzmann - Neuner 3:1 (634:597) Wilke - Süss 3:1 (694:577) Craciun - Lauckner 3:1 (620:581)