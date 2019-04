Wilhelmstraße Richtung Marienbrücke gesperrt

Wegen Arbeiten zur Kabelverlegung ist vom heutigen Montag, 15., bis Samstag 20. April, die teilweise Sperrung der Wilhelmstraße zwischen Heinrichsdamm und Augustenstraße erforderlich. Die Fahrbeziehung Richtung Wilhelmsplatz bleibt erhalten, die Fahrbeziehung Wilhelmsplatz Richtung Marienplatz ist in dieser Zeit gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Augustenstraße, Rhein-Main-Donau-Damm, Münchner Ring und Kunigundendamm. Von der Umleitung sind auch die Stadtbusse der Linien 905, 920, 921 und 922 betroffen. Die Haltestelle "Wilhelmsplatz" kann im oben genannten Zeitraum stadtauswärts ebenfalls nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) oder an den Haltestellen "Marienplatz" (Linien 920, 921, 922) bzw. "Marienbrücke" (Linie 905) zuzusteigen. red