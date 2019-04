Wilhelmsthal will sich die Stabilisierungshilfe sichern

Die Gemeinde Wilhelmsthal möchte auch in diesem Jahr wieder eine Stabilisierungshilfe vom Freistaat Bayern. Stellung zum Antrag nahm Geschäftsleiter Mario Kotschenreuther in der letzten Gemeinderatssitzung: "Wir wollen Stabilisierungshilfe, also müssen wir was tun."

Kotschenreuther, der verdeutlichte, dass von rund 2100 Gemeinden im Freistaat nur etwa 100 diese Hilfe auch bewilligt bekämen, sah "Wilhelmsthal ganz oben", was die Voraussetzungen betraf. "Wir haben überall unsere Hausaufgaben gemacht", lobte er und versicherte, dass sich die Gemeinde Wilhelmsthal streng an die Gewährungsparameter halte. Eben die seien in einem Zehn-Punkte-Katalog festgeschrieben und drehten sich unter anderem um die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit, Personalsituation und kommunale Einrichtungen, freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben und eine Verringerung der Schuldenlast. Die Gemeinderäte stimmten der Fortschreibung des Haushaltskonsilidierungskonzeptes und der Umsetzung des Zehn-Punkte-Kataologes einstimmig zu.

Über das Markterkundungsverfahren für das bayerische Mobilfunk-Förderprogramm informierte Bürgermeisterin Susanne Grebner (SPD). "Dabei wurden zunächst die Mobilfunkbetreiber vom bayerischen Mobilfunkzentrum angeschrieben und nach eigenwirtschaftlichen Ausbauplänen befragt." Zwei Mails seien bisher eingegangen. So möchte die Telekom den vorhandenen BOS-Mast in Effelter für den Aufbau einer Mobilfunk-Basisstation nutzen. Allerdings seien dazu noch einige Schritte nötig. Im Laufe des kommenden Jahres könnte der Plan dann realisierbar sein. Telefónica Deutschland gab bekannt, dass sie die Netze von o2 und E-Plus zusammenlegen und die Mobilfunkinfrastruktur modernisieren möchten. Sie planen, den bestehenden Mobilfunkstandort um eine LTE-Sendeanlage zu erweitern.

Hierzu meinte die Bürgermeisterin: "Klar könnten wir selbst einen Mast errichten lassen. Wir würden dafür sogar Unterstützung bekommen und die Förderung für den Bau beträgt 90 Prozent. Allerdings bleibt immer noch ein stolzer Restbetrag übrig. Und wenn wir dafür jährlich nur eine zweistellige Summe einnehmen, dann rechnet sich das erst einmal überhaupt nicht. Außerdem: Wo sollen wir den Mast errichten? Da geht's doch schon los. Meine Empfehlung wäre, dass die Anbieter sich selbst um die Errichtung kümmern."