Wilhelmsthal feiert Patron und spendet für Nachwuchsarbeit

Tradition ist es im Bergdorf, den Namenspatron der Pfarrkirche St. Josef anlässlich seines Gedenktags mit einem Gottesdienst und einem vom Pfarrgemeinderat ausgerichteten Pfarrfamilienabend zu ehren. Zahlreiche Besucher, darunter auch Pfarrer Sven Raube sowie Bürgermeisterin Susanne Grebner, fanden sich dazu im Schwesternheim ein. Insbesondere den Minis der Pfarrei mangelte es dabei nicht an Ideen.

Kirchenpfleger Bernd Peter gab einen Überblick über die Finanzen. Als besondere Anstrengung erachtet er den Anschluss der kirchlichen Gebäude ans neue Nahwärmenetz. Pfarrer Sven Raube hob das spirituelle Angebot der Pfarrei hervor und lud dazu ein, es zu vertiefen.

Aus dem Erlös ihres Weihnachtsmarkts übergab die Pfarrei insgesamt 1000 Euro zu gleichen Teilen an die Jugendabteilung des TSV 08 Wilhelmsthal, die Jugendfeuerwehr, den Kindergartenförderverein und die Abteilung Mittagsbetreuung der Grundschule. Das Hilfswerk "Kirche in Not" wurde mit 500 Euro bedacht. hs