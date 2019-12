Wilhelm Wolpert liest in Uchenhofen

Viel zu schmunzeln über die menschlichen Unzulänglichkeiten im vorweihnachtlichen Rummel gibt's bald in Uchenhofen. Fröhliche und humorvolle Weihnachtsgschichtli trägt Wilhelm Wolpert in fränkischer Mundart vor. Der Autor kommt, wie er mitteilte, am Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr, in das Sportheim. Wer lacht nicht gern über die Geschichten zum Beispiel vom unzustellbaren Postpaket, vom Rentner Ferdinand oder von der lebensgefährlichen Situation, in der sich Prinz Charles befand. Wer sie noch nicht gehört hat, freut sich ganz sicher über die Geschichten vom Orientteppich oder über den amerikanischen Soldaten Jimmy. Es sind Gschichtli und Gedichtli, die nicht nur zum fränkischen Herzen, sondern vor allem zum Zwerchfell gehen, weil jeder in den beschriebenen Episoden sich selbst oder seinen Partner erkennen kann. Wer jemals einen Christbaum gekauft, ein "Krippela" gebaut, einen Christbaum geschmückt, ein Weihnachtspaket verschickt oder auch nur eine Weihnachtskarte geschrieben hat, weiß, welche Schwierigkeiten vor Weihnachten auftauchen. Karten im Vorverkauf gibt es bei Ulrike Schellenberger, Telefon 09526/8293. red