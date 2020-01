Wilhelm Wolpert führt Verkaufsgespräche

Kostproben aus typisch fränkischen Verkaufsgesprächen unter dem Motto "Sötta Frecker - Fränkisch übern Tisch gezochng" bietet der Haßfurter Mundartautor Wilhelm Wolpert am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Sankt Ägidius in Kirchaich. Dazu laden die katholische Bücherei Kirchaich und die Volkshochschule Oberaurach ein. Karten gibt es bei Lebensmittel Sauer in Trossenfurt, bei Christine Stark in Kirchaich (Ruf 09549/ 8568) und in der katholischen öffentlichen Bücherei Kirchaich. red