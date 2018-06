"Wilhelm Tell" feiert Schützenfest

red



Anlässlich des Schützenfestes von " Wilhelm Tell" Schlaifhausen feierte auch erster Vorsitzender Gerhard Franzen sein 25-Jahre-Jubiläum. Zuerst wurden die Schützenkönige Celina Fleischmann ( Jugend ), Maria Dippold (Damen), Roland Kaplan (Senioren) und Lukas Heidner (Herren) unter den Klängen der Ebersbacher Blaskapelle abgeholt und ins Vereinslokal Kroder begleitet. Dort erhielt jeder Schützenkönig eine Urkunde als bleibende Erinnerung.Im Anschluss wurden für 40-jährige Vereinszugehörigkeit Maria Messingschlager, Josef Messingschlager, Luitgard Messingschlager und Fritz Messingschlager geehrt. Jeder erhielt die Goldene Vereinsnadel und eine Ehrenurkunde.In der zweiten Hälfte des Schützenfestes wurde dann das 25-jährige Jubiläum des Vorsitzenden gefeiert. Gerhard Franzen erläuterte, wie es 1993 zur Wahl kam und wer ihm in der vergangenen Zeit immer hilfreich zur Seite stand.Er bedankte sich bei Inge Ried, die über 25 Jahre die Belange des Schützenvereins mit leitete. Des Weiteren erhielten noch für 25 Jahre im Vorstand Margit Schütz, Siegfried Sauer, Theo Sperling, Clemens Schüpferling, Manfred Schüpferling, Maria Messingschlager sowie Stefanie Fleischmann und Klaus Wohlhöfner für langjährige Arbeit Dankesurkunden aus der Hand von Gerhard Franzen. Ein besonderer Dank ging an die Fahnenträger Fritz Messingschlager, Josef Messingschlager und Torsten Fleischmann, die 20 Jahre bei vielen Anlässen für die Fahne verantwortlich waren. Nach den Ehrungen schloss sich die Preisverteilung des Glücksschießens an. Die vom Vorsitzenden Gerhard Franzen spendierte "Erinnerungsscheibe" gewann Anna-Maria Wagner, die mit ihrem Glücksschuss dem Schuss des ersten Vorsitzenden am nächsten kam.Beim Punkteschießen kam auf den ersten Platz Sandra Schüpferling, die die genaue Punktzahl erreichte wie Franzen. Sie gewann einen Gartengrill. Auf den zweiten Platz kam Christine Dorsch und Daniela Hain errang den dritten Platz. Zum Schluss wurden noch viele Gutscheine verlost. Nachdem der Schützenverein "Wilhelm Tell" sowohl beim Glücksschießen als auch am Schützenfest eine Spendenkasse aufgestellt hatte, konnte Vorsitzender Gerhard Franzen den stolzen Betrag von 800 Euro bekannt geben, der einem wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt wird.