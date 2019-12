Wilhelm Schramms 95. Geburtstag

Seinen 95. Geburtstag feierte am Sonntag Wilhelm Schramm, Altmeister der Buchdruckerzunft, im Kreise seiner Familie, Verwandten und Freunde. Er hat einen Sohn, zwei Enkel und zwei Urenkel.

Schramm wurde in Reutersbrunn (Ebern) geboren und katholisch getauft. Seine Kindheit verlebte er in Wuppertal im Rheinland, wo seine Eltern 1925 Arbeit gefunden hatten. Nach 13 Jahren in der Fremde kehrten sie wieder nach Bayern zurück in die alte Heimat. Auf dem Bauernhof des Großvaters arbeitete er als Junge ein ganzes Jahr mit, bis er 1939 eine Buchdruckerlehre in Bamberg bei der Buch- und Kunstdruckerei Johann Nagengast begann.

1942 wurde Schramm zur Wehrmacht eingezogen. Während des Russland-Feldzuges wurde er schwer verwundet. Nach seiner Genesung wurde er an der Front im Rheinland eingesetzt. 1945 kam er in amerikanische Gefangenschaft. In Belgien musste er nach Kriegsschluss bis Ende 1947 Kohle im Bergwerk abbauen.

Fünf Jahre nach seiner endgültigen Entlassung gründete er 1953 mit seiner Ehefrau Gunda die erste Druckerei in Hallstadt und bildete als Buchdruckermeister mehrere Lehrlinge aus. Seit dieser Zeit ist er Mitglied im SV Hallstadt, TV Hallstadt, bei der "Liedertafel", beim VdK und im Bürgerverein. Er ist Ehrenmitglied beim Gewerbeverein, Schützenverein sowie beim Reit- und Fahrverein Hallstadt. Als Gründungsmitglied war er lange Zeit Vorstand und Reitlehrer. Vor zwei Jahren starb seine Ehefrau Gunda.

Wilhelm Schramm beschäftigt sich zurzeit mit Lesen, Schreiben, Schachspielen und Fernsehen. Bürgermeister Thomas Söder gratulierte im Namen der Stadt Hallstadt und überbrachte die Glückwünsche des Landrats Johann Kalb. red