Wilhelm Busch zum Vergnügen

Für Dienstag, 17. April, lädt das Neunkirchener Erzählcafé um 20 Uhr, im Rahmen der Neunkirchener Kulturtage in die Marktbücherei St. Michael (Anton-von-Rotenhan-Straße 3) ein. Der bekannte Schauspieler, Intendant und Regisseur Werner Müller aus Weißenohe zeigt Wilhelm Busch, "wie Sie ihn noch nicht erlebt haben": Gelebte Gedichte, gespielte Bildgeschichten und Schwänke von Wilhelm Busch. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es auch im Vorverkauf in der Marktbücherei St. Michael am Zehntplatz in Neunkirchen am Brand. red