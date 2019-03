Wilfried Dehler ist dem OGV sehr treu

Nicht nur die Bilanz des vergangenen Jahres wurde bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Trübenbach den zahlreichen Mitgliedern aufgezeigt. Vorsitzender Daniel Suffa hatte auch viele Information, die das "Gartlerwesen" betreffen, ein Bildervortag über die Geschehnisse 2018 war interessant und amüsant zugleich.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Wilfried Dehler für 50 Jahre Mitgliedschaft durch die beiden Vorsitzenden Daniel Suffa und Norbert Tilgner. Als sehr erfreulich sah es der Vorsitzende, dass sich in den vergangenen beiden Jahren 15 neue Mitglieder dem Verein angeschlossen hätten. Somit liege der Mitgliederstand bei 113. Suffa: "Daran sieht man, dass die Arbeit des Vereins sehr wertgeschätzt wird." Er sei allen für ihre Mitarbeit dankbar, die Vorstandsmitglieder wüssten genau, wo angepackt werden muss. Besucht wurden laut Suffa im letzten Jahr die Gartenpflegekurse des Kreises, die Kreisverbandssitzung in Gestungshausen, die Frühjahrsversammlung in Hassenberg und die Herbstversammlung in Grub am Forst. Und dann kam der Vorsitzende noch einmal auf das Wetter zu sprechen: "Es war das heißeste Jahr, mit einem Sommer, der gefühlt von April bis Oktober dauerte." Starkregenfälle hätten zugenommen.

Schriftführerin Ingrid Fojer gab neben dem Protokoll einen Bericht über die allgemeinen Vereinstätigkeiten ab. Besonders kam dabei das gute Verhältnis zu den Nachbarvereinen zur Geltung. So wurden das Maibaumfest in Neuensorg, das Käsefest in Neuses am Brand besucht und eine Wanderung nach Marktgraitz in die Rosenauer Hofbräu mit Führung unternommen. Zusammen mit den Gartenfreunden aus Marktgraitz fand ein Ausflug nach Würzburg statt. In Trübenbach selbst wurde am Tag des Baumes ein Mirabellenbaum mit Bürgermeister Markus Mönch auf die gemeindliche Streuobstwiese gepflanzt. Schatzmeisterin Monika Schatz erklärte, dass sich die neu angeschaffte Gartenfräse bewährt habe und für mehrere Gartenarbeiten geeignet sei. Sie könne an Mitglieder ausgeliehen werden. Roland Dietz