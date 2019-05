Wildwuchs-Theater zeigt Stück nach Kent

Das Wildwuchs-Theater präsentiert im Juni im Gasthaus "Drei Linden", Memmelsdorfer Straße 87, das dokumentarische Theaterstück "Srebrenica - Nie wieder!?" nach Nicolas Kent. Das Den Haager UN-Tribunal verhandelte einen Genozid an über 8000 muslimischen Bosniaken. Die Inszenierung verhandelt 24 Jahre nach dem Massaker noch weiter. Dieses wirft einige Fragen auf: Was bleibt heute übrig vom Schutz der Menschenrechte und dem Slogan "Nie wieder!?" Aufführungen sind am 1., 2., 20., 27., 28. und 29. Juni, jeweils ab 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung "Collibri" und beim BVD-Kartenservice in Bamberg. red