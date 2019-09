Wildwestszenen auf der Straße

Seltsam muten die Fahrmanöver an, mit der ein Fiat-Fahrer bei Haßfurt zwei andere Verkehrsteilnehmer in Rage und wohl auch in Gefahr brachte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Nötigung. Wie der Haßfurter Polizei jetzt mitgeteilt wurde, wurde offensichtlich der Konflikt bereits am Sonntag, 1. September, auf der Strecke zwischen Uchenhofen und Haßfurt ausgetragen. Die drei Beteiligten kommen alle aus einer Ortschaft im Landkreis Haßberge. Als Geschädigte gelten zwei Verkehrsteilnehmer, die mit einem Pkw und einem Leichtkraftrad unterwegs waren. Sie wollten beide unabhängig voneinander auf der Kreisstraße einen Fiat zwischen Haßfurt und dem Haßfurter Stadtteil überholen. Immer zu Beginn des Überholvorgangs fuhr der Überholte mit seinem Fiat auf die Gegenfahrbahn, um die Überholenden zu hindern, an ihm vorbeizufahren. Die beiden mussten Überholversuche wegen des ausscherenden Fiats abbrechen. Der von den Fahrmanövern betroffene Autofahrer und der betroffene Mopedfahrer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Nun muss sich der beschuldigte Fiat-Lenker wegen Nötigung im Straßenverkehr in einem Ermittlungsverfahren verantworten. red