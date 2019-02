Wildwechsel: Fahrer landet im Straßengraben

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagabend auf der B 22. Der 23-jährige Fiat-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Eberau in Richtung Untersteinach, als plötzlich in einer Linkskurve ein Tier die Straße querte. Der Fahrer wich aus, geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Autofahrer musste mit leichten Verletzungen in die Steigerwaldklinik Burgebrach eingeliefert werden. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden am Pkw betrug rund 2000 Euro. red