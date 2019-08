In den frühen Morgenstunden an Mariä Himmelfahrt fuhr eine 24-jährige Fiatfahrerin die Kreisstraße KG 37 von Oberthulba in Richtung Elfershausen, als kurz nach dem Schotterwerk ein Reh die Fahrbahn überquerte. Sie erfasste das Tier, und es wurde in den Straßengraben geschleudert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Nachdem die Fahrerin erst am Vormittag den Wildunfall meldete, muss sie nunmehr mit einer Anzeige nach dem Bayer. Jagdgesetz rechnen, berichtet die Polizei. pol