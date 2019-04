Wildunfall unter Autobahnbrücke

Eine 37-jährige Autofahrerin war am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Staatsstraße von Althausen nach Münnerstadt unterwegs. Unter der Autobahnbrücke querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Reh getötet wurde. Am Wagen entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 2500 Euro. pol