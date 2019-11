Wildunfall: Tier flüchtet nach Kollision

Eine 32-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwochabend, gegen 19.10 Uhr, die B 286 von Waldfenster in Richtung Bad Kissingen, als ein Tier die Straße querte. Dieses wurde vom Fahrzeug erfasst, flüchtete allerdings nach der Kollision. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 500 Euro. pol