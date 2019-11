Auf einer Kreisstraße KG 8 von Rannungen nach Maßbach kollidierte am Dienstag, kurz nach 21.30 Uhr, ein Reh, das von links auf die Straße lief, mit dem Fahrzeug einer Frau. Am Auto gab es circa 1500 Euro Schaden. Das Reh konnte nicht aufgefunden werden, so die Polizei. pol