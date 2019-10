Elfershausen 14.10.2019

Wildunfall: Reh flüchtet nach Kollision

Kurz vor der Autobahnbrücke auf der Kreisstraße KG 12 in Richtung Elfershausen überquerte am Sonntag gegen 20 Uhr ein Reh die Fahrbahn und lief in die linke Fahrzeugseite eines Mercedes. Die 45-jährig...