Am Mittwochabend kam es auf der Straße von Steinach in Richtung Premich zu einem Wildunfall. Ein Mercedes-Fahrer erfasste ein Wildschwein aus einer Rotte, die gerade über die Straße lief. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Das Wildschwein lief in den angrenzenden Wald davon, teilt die Polizei mit. pol