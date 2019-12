Wildunfall: Pkw erfasst Reh

Bei Fuchsstadt lief am frühen Donnerstagabend ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn, als sich gerade ein Daimler näherte. Dem Fahrer des Wagens gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Am Fahrzeug wurde die Frontschürze beschädigt, das Wildtier lief weiter. Der zuständige Jagdpächter wurde umgehend verständigt, teilt die Polizei mit. pol