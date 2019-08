Glimpflich ging ein Wildunfall für eine 39-Jährige Autofahrerin am frühen Montagmorgen aus. Die Frau war mit ihrem Auto auf der B287 von Münnerstadt nach Schweinfurt unterwegs, meldet die Polizei. Nach einer Linkskurve am Schindberg lief von links ein Reh auf die Straße und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier wurde nicht gefunden, und am Auto kein Schaden festgestellt. pol