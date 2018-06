Wildunfall nicht gemeldet

pol



Am Freitagmittag meldete ein 27-Jähriger bei der Polizei in Lichtenfels, dass er 15 Stunden zuvor einen Wildunfall mit einem Reh auf der B 289 bei Burgkunstadt hatte. Eine Suche nach dem geflüchteten, möglicherweise verletzten Tier konnte der Jagdpächter erst wesentlich später machen. Da es der junge Mann unterließ, den Unfall sofort zu melden, wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem bayerischen Jagdgesetz ermittelt. Am Auto des Mannes und an der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.