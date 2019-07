Einem Kradfahrer wurde am Donnerstagabend ein Reh zum Verhängnis. Er war gegen 22.45 Uhr von Neuwirtshaus in Richtung Schwärzelbach unterwegs, als ihm ein Reh vor das Motorrad lief. Der Biker stürzte und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Bad Kissinger Klinik gebracht werden. An seiner Honda entstand Blechschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Reh wurde durch den Unfall getötet. pol