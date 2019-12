Wildunfall mit Reh

Schreck am frühen Morgen: Mit seinem Transporter war ein Fahrer am Donnerstag, kurz vor 6 Uhr, auf der Bundesstraße B 286 unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Durch die Kollision entstand im Frontbereich des Fahrzeugs ein Schaden von circa 1000 Euro. Über den Verbleib des Rehs schreibt die Polizei nichts in ihrem Bericht. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol