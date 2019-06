Am Freitagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2281 zwischen der Autobahnabfahrt und Maßbach ein Wildunfall mit einem Reh. Ein 61-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte frontal mit einem Reh, das über die Fahrbahn lief. Das Wild verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. pol