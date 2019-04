Wildunfall mit Reh

Ein Fahrer erfasste am Donnerstabend, gegen 21.15 Uhr, auf der Staatsstraße St 2282 von Kleinwenkheim in Richtung Münnerstadt ein Reh, das von links auf die Fahrbahn rannte. Nach der Kollision flüchtete das Tier auf das Feld und erlag dort seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol