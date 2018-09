Wildunfall mit Reh: Mopedfahrer verletzt

Auf der Andreas-Schmuck-Straße in Lettenreuth kam es am späten Montagabend zu einem Wildunfall, bei dem der Fahrer eines Mopeds mit einem Reh zusammenprallte. Der 56-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und musste mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden. An seiner Yamaha entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.