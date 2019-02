Wildunfall mit Reh: 3000 Euro Schaden

Ein 43-jähriger Mann befuhr am Sonntagabend mit seinem VW Touran die Kreisstraße LIF 27 von Lichtenfels in Richtung Buch am Forst. Kurz nach dem Ortsausgang von Schney querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.