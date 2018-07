Wildunfall mit Kettenreaktion

pol



Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Reh kam es Montag um 23.35 Uhr auf der B 303 zwischen Niederfüllbach und Grub am Forst . Kurz vor der Füllbachtalbrücke überquerte ein Reh unmittelbar vor dem Fahrer des Leichtkraftrades die Bundesstraße. Der Zweiradfahrer versuchte zwar noch, auszuweichen und zu bremsen, kollidierte aber mit dem Tier. Was folgte, war ein Sturz. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste aber vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum eingeliefert werden. Das Leichtkraftrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch den Zusammenstoß löste sich am Leichtkraftrad des 37-Jährigen aus dem Landkreis Kronach ein Motorradkoffer, der auf der Straße liegen blieb. Dieser führte kurz darauf zu einem Folgeunfall. Ein kurz nach dem Unfall zur Unfallstelle hinzugekommener 43-Jähriger aus Grub am Forst überrollte mit seinem Pkw den Motorradkoffer. Dieser verkeilte sich unter dessen Fahrzeug und beschädigte die Frontstoßstange.