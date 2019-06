Eine 21-jährige Autofahrerin war auf der Kreisstraße von Ballingshausen in Richtung Volkershausen unterwegs. Als sie einem Reh ausweichen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Straßengra-ben. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Totalschaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro. pol