Wildunfall mit 5000 Euro Schaden

Auf der Ortsverbindungsstraße von Windheim in Richtung Kreisstraße KG 20 erfasste am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, ein Audi-Fahrer ein Reh, das von links die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. pol