Wildunfall mit 5000 Euro Schaden

Als eine 47-jährige BMW-Fahrerin am Dienstagfrüh gegen 1 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Geschwand und Hammerbühl fuhr, sprang etwa 200 Meter nach der Abzweigung in Richtung Dörfles ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Wild nicht mehr verhindern und prallte letztendlich noch gegen die Leitplanke. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Das Tier erlag den Verletzungen noch an der Unfallstelle.