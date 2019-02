Wildunfall kostet 3000 Euro und Reh das Leben

Ein Wildunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, als ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Kreisstraße LIF 22 von Lahm in Richtung Köttel fuhr. Auf halber Strecke kreuzte ein Reh von links nach rechts die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw, wobei das Reh getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Frontschaden von circa 3000 Euro. pol