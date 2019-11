Wildunfall: Dachs überlebt Kollision nicht

Schreck am Mittwochabend für einen 19-jährigen Autofahrer auf der Staatsstraße 2292: Wie die Polizei meldete, war gegen 21.10 Uhr der Mann von Aschach in Richtung Hohn unterwegs, als ein Dachs auf die Fahrbahn lief. Das Tier überlebte die Kollision nicht, weshalb der zuständige Jagdpächter verständigt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. pol