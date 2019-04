Wildunfall 400 Meter vor dem Ortseingang

Rund 400 Meter vor dem Ortseingang von Reiterswiesen ist am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, ein Wildunfall passiert. Eine 18-jährige Autofahrerin war auf der Kreisstraße 8 von Eltingshausen in Richtung Reiterswiesen unterwegs, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Straße rannte. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte das Tier mit der linken Fahrzeugfront. Am Auto war kein Schaden erkennbar, jedoch wurde das Reh so heftig verletzt, dass es von den Beamten mit der Dienstpistole von seinem Leiden erlöst werden musste. pol