Wildunfälle und Parkrempler

Zweimal kreuzten am Donnerstag Rehe die B 286 vor einem herannahenden Pkw, einmal kurz vor Römershag und einmal nahe Schildeck. Beide Tiere wurden von den Pkw erwischt. Eines verendete im Straßengraben, das zweite lief weiter und wird vom Jagdpächter gesucht. Der Schaden betrug zusammen etwa 3000 Euro. Daneben war noch ein kleiner Parkrempler in der Sonnenstraße in Wildflecken zu verzeichnen. Der Schaden wird mit etwa 450 Euro beziffert. pol