Wildunfälle mit beträchtlichen Schäden

Zwei Wildunfälle innerhalb von nur eineinhalb Stunden am frühen Morgen des Freitag kosteten einem Wildschwein das Leben. Ein Reh wurde verletzt und rannte weg. Die Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Blechschäden sind beträchtlich. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Sprinter auf der Staatsstraße 2790 um 3.20 Uhr von Bad Brückenau-Volkers in Richtung Speicherz. Kurz vor der Abzweigung nach Oberzell wechselte unvermittelt ein Wildschwein über die Straße. Der Sprinterfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste es frontal. Der Schwarzkittel wurde getötet. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 5000 Euro. Um 4.50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Opel auf der Staatsstraße 2289 von Wildflecken in Richtung Oberbach. Kurz vor der Abzweigung nach Oberbach sprang ein Reh vor das Fahrzeug. Es wurde erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Dort rappelte es sich wieder auf und rannte weg. Der Schaden am Opel: rund 2500 Euro. pol