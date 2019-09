Wildunfälle halten Polizei auf Trab

Insgesamt sieben Wildunfälle wurden der Polizei in Neustadt in den vergangenen drei Tagen gemeldet. Dabei entstand insgesamt rund 12 500 Euro Sachschaden, heißt es im Pressebericht. Die beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Die Unfälle ereigneten sich auf der Staatsstraße 2255 zwischen Oberfeldbrecht und Neuhof an der Zenn, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stöckach und Oberfeldbrecht, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Eggensee und Obersachsen, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Birnbaum und Linden, auf der Staatsstraße 2244 bei Oberniederndorf, auf der Kreisstraße NEA 19 zwischen Dürrnbuch und Bräuersdorf sowie auf der Staatsstraße 2252 zwischen Linden und Markt Erlbach. Auslöser der Unfälle waren Rehwild sowie ein Hase und ein Wildschwein. pol