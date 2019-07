Wildtiere verursachen mehrere Unfälle

Auf der Staatsstraße zwischen Gauaschach und Hammelburg ist am Freitagmorgen ein Pkw mit einem Reh zusammengestoßen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Ein Unfall mit einem Hasen geschah auf einem Feldweg in den Weinbergen von Hammelburg. Ein weiterer Unfall mit einem Hasen passierte auf der Kreisstraße zwischen Elfershausen und Hammelburg. Dabei entstand jeweils ein Schaden von etwa 500 Euro. Zu einem Schaden von 2000 Euro kam es am Samstagabend bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2293 zwischen Fuchsstadt und Greßthal. pol