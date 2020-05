Wildtiere brüten und sorgen für Nachwuchs: Appell an Spaziergänger und Landwirte

Die Brut- und Setzzeit (März bis Juni) der Wildtiere ist in vollem Gange. In manchen Bundesländern gelten mittlerweile gesetzlich vorgegebene Verhaltensregeln während dieses Zeitraums. Der Freistaat Bayern setzt auf die Eigenverantwortung seiner Bürger, wie Peter Stumpf, Jagdpächter im Revier Niedermirsberg, mitteilt.

Wildtiere wie Rehwild, Hasen, Enten und andere Bodenbrüter halten sich besonders gern im Dickicht, am Rand der Wälder und Feldhecken oder im hohen Gras auf. Auch Grünstreifen oder der höhere Bewuchs entlang von Entwässerungsgräben werden gerne zum Schutz vor Beutegreifern angenommen. Auf Ackerflächen und im hohen Gras drücken sich Junghasen und Rehkitze, Feldlerchen und Verwandte brüten im Schutz der aufgehenden Saat. Bei Begegnungen mit Spaziergängern, Fahrradfahrern oder freilaufenden Hunden und ihren Besitzern verlassen Elterntiere fluchtartig ihr Nest, Junghasen und Rehkitze wagen sich aus der schützenden Deckung und werden zur leichten Beute von Fressfeinden wie Rabenkrähe, Fuchs, freilaufenden Hunden und streunenden Katzen.

"Wenn wir uns weiterhin am Gesang der Feldlerche und ihrer Verwandten und am Anblick von Hasen und Rehen erfreuen wollen, müssen wir in diesen Bereichen unsere Aktivitäten als Radfahrer, Spaziergänger, Jogger, Hundehalter etc. auf ein Minimum reduzieren. Besser befestigte Wege gibt es bei uns mehr als genug", erklärt Peter Stumpf und appelliert: "Leisten Sie bitte Ihren individuellen Beitrag zum Überleben der Wildtiere in allen Fluren der Stadt Ebermannstadt. Schützen Sie die letzten wilden Bewohner im Dickicht und am Rande der Wälder und Feldhecken oder im hohen Gras, indem Sie (und Ihre geliebten Vierbeiner) diese Bereiche meiden. Meterlange Schlepp- bzw. Feldleinen sind dabei ein brauchbarer Kompromiss."

Die Rehgeißen bekommen von Mitte Mai bis Mitte Juni ihren Nachwuchs. Hier richten alle Jäger einen dringenden Appell an alle Landwirte, die in den Monaten Mai und Juni ihre Wiesen mähen: "Verständigen Sie unbedingt rechtzeitig vor der Mahd ihren zuständigen Jagdpächter." Die Niedermirsberger Jäger sind Mitglied im Verein "Kitzrettung Pinzberg und Umgebung". Der Verein ist im Besitz einer leistungsstarken Drohne. Wie alle Jahre suchen Niedermirsberger Jäger mit Hilfe der Drohne vor der Mahd die Wiesen nach Rehkitzen ab. Dafür ist es erforderlich, dass die Landwirte am Abend vor der Mahd bis spätestens 18 Uhr die verantwortlichen Jäger verständigen. In Niedermirsberg können Martin Leikam, Rufnummer 09194/722348 (tagsüber) oder 0172/7588229 (ab 17 Uhr), Christoph Leikam (09194/722348, tagsüber, und 0171/8336373, ab 17 Uhr) oder Peter Stumpf (0173/2312532) verständigt werden. red