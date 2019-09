Wildschweinrotte quert: Zwei kaputte Autos

Auf der Kreisstraße KG 4 kam es Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, zwischen Oerlenbach und Ebenhausen zu einem Wildunfall, als eine Wildschweinrotte die Fahrbahn kreuzte. Zwei Wildschweine aus der Rotte rannten in den Seat einer 29-Jährigen, so dass ein Schaden von circa 3000 Euro entstand. Der Fahrer eines Ford konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er mit einem Wildschwein aus der Rotte zusammenstieß. Dabei entstand am Pkw ein Schaden von 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde über die Wildunfälle informiert, da die Tiere nach der Kollision flüchteten. red