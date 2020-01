Wildschweinrotte auf der Straße

Zu einem weiteren Wildunfall ist es am Montag gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße KG 34 gekommen. Ein Audi-Fahrer erfasste auf der Fahrt von Oehrberg in Richtung Katzenbach auf Höhe "Metzenbrunnen" ein Wildschwein, das mit einer Rotte die Fahrbahn querte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Tier in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol