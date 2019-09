Auf der Staatsstraße St 2292 von Bad Bocklet in Richtung Hohn überquerte am Freitag gegen 6 Uhr eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. Ein 23-Jähriger erfasste mit seinem Hyundai eines der Tiere, das dabei getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. pol