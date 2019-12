Wildschweine und Rehe auf Abwegen

Zwei Wildschweine und ein Reh machten am Donnerstag Autofahrern das Leben schwer. Am aggressivsten ging ein Schwarzkittel zu Werke, der Donnerstagabend auf der B 279 zwischen Bischofsheim nach Bad Neustadt auf die Straße lief. Dort war aber zeitgleich eine 19-jährige Frau mit ihrem Auto unterwegs. Das Tier krachte gegen die Beifahrertüre des Wagens, stand noch kurz benommen da "und entkam unerkannt" (O-Ton Polizei). Am Auto blieb ein Schaden von circa 400 Euro zurück. Auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, das zweifelhafte Vergnügen, auf dieser Strecke mit einem Wildschwein Kontakt aufzunehmen. Offenbar ging die Sache aber glimpflich aus, die Sau rannte davon, und das Auto blieb scheinbar unbeschädigt. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin "begegnete" auf ihrer Fahrt am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2289, zwischen Weisbach und Bischofsheim, einem Reh, das gerade die Straße überqueren wollte. Das Tier wurde vom Auto erfasst und verendete nach der Kollision. Am Pkw richtete das Tier einen Sachschaden von 1500 Euro an. In allen Fällen wurde der Jagdpächter informiert, meldet die Polizei. pol