Wildschweine stören die Nachtruhe

sd



Aufgeregt trafen sich die vier Pfadfinder Fabian Rehwald, Max Klinger , Max Smettane und Alexander Holzmann mit ihrem Leiter Felix Bär in Seibelsdorf , um zu ihrem Viertagestripp in die Fränkische Schweiz aufzubrechen. Startort war Oberfellendorf, wo man das Auto abstellte und mit dem Rucksack auf dem Rücken die Tour begann. An jedem Tag schrieb einer der Jungs ein Tagebuch, sodass am Ende der Tour ein "Reisetagebuch" entstanden ist.Die erste Etappe ging nun von Oberfellendorf in Richtung des Flusses Wiesent. Einen Schlafplatz fanden sie in einer Höhle, wo alle fünf nach dem Essen dank der guten Luft und der Anstrengung gut schlafen konnten. Gestärkt mit Porridge zum Frühstück, brach man am zweiten Tag nach Muggendorf auf. Doch das gestaltete sich als schwierig, da man sich verlaufen hatte. Doch jeder Nachteil bringt auch einen Vorteil. Eine frische Quelle wurde am Weg gefunden, wo man die Wasserflaschen auffüllen konnte. Anschließend wurde eine Höhle erforscht, ehe es weiter zu einem Aussichtsturm ging, wo man weit ins Land schauen konnte. Nach einer Stärkung am Abend wurden noch Pfadfinderlieder gesungen, ehe es ans Schlafen ging. Doch mit der Nachtruhe war es schnell vorbei. Wurde die kleine Truppe doch in der Nacht durch den Lärm von Wildschweinen geweckt - und so zog man früh schnell wieder los. Nach anfänglichen "Orientierungsproblemen" ging es am nächsten Tag querfeldein nach Kompass in Richtung Zielort. Zwischendurch gelangte man an einen Aussichtspunkt, der einen wunderbaren Blick auf Gößweinstein freigab. Die letzte Etappe führte schließlich zum "Tiefen Grund", wo das letzte Nachtlager aufgeschlagen wurde. Am folgenden Tag waren sich alle einig, diese vier Tage werden sie so bald nicht vergessen.