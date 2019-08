Wildschweine queren Fahrbahn

Auf der Kreisstraße KG 4 von Ebenhausen in Richtung Ramsthal rannten am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, gleich drei Wildschweine über die Fahrbahn. Das letzte Tier wurde vom Fahrzeug eines 35-jährigen Mannes erfasst. Die Wildschweine liefen anschließend in ein angrenzendes Maisfeld. Der zuständige Jagdpächter wurde von der Polizei über den Wildunfall zur Nachsuche informiert. Am Fahrzeug des 35-Jährigen entstand im Frontbereich ein Sachschaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol