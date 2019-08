Gegen Mitternacht war eine 54-Jährige am Mittwoch mit ihrem Ford von Premich in Richtung Steinach unterwegs, als plötzlich zwei Wildschweine die Fahrbahn querten. Sie erwischte eines der Tiere frontal mit ihrem Wagen. Das Tier wurde getötet. Der Jagdpächter wurde informiert. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw beläuft sich laut Polizei auf circa 2000 Euro. pol